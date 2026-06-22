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В Новочеркасске потушили возгорание на полигоне ТБО

Глава донского минЖКХ: все очаги тления на полигоне ТБО в Новочеркасске полностью устранены.

Источник: Комсомольская правда

На полигоне ТБО в Новочеркасске (ООО «Экоград-Н») потушили очаговое тление на площади в 150 квадратных метров. Об этом в соцсетях сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Речь идет о мусорном полигоне на улице Крайней. В ходе тушения там задействовали четыре единицы техники: два бульдозера, один экскаватор и одну водовозку.

— Все очаги тления полностью устранены методом послойной пересыпки инертным материалом. Задымление отсутствует, — прокомментировала Антонина Пшеничная.

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