Из Таганрога отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Общественная организация «Союз десантников Таганрога» сформировала и отправила очередную партию жизненно необходимой помощи для наших военнослужащих. О важной миссии сообщила глава города Светлана Камбулова, подчеркнув в своих социальных сетях: «Помощь фронту — это наш общий долг, и таганрожцы вновь доказывают, что умеют сплачиваться ради общего дела».
Груз включал в себя маскировочные сети, созданные руками местных волонтеров, а также запасы чая и тушенки — продукты, которые активно собирались неравнодушными горожанами в центре «Никто, кроме нас!». Особое внимание уделили питьевой воде: партию бутилированной воды для бойцов собрали воспитанники и сотрудники таганрогского детского сада № 52.