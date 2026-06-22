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Из Таганрога отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Общественная организация «Союз десантников Таганрога» сформировала и отправила очередную партию жизненно необходимой помощи для наших военнослужащих. О важной миссии сообщила глава города Светлана Камбулова, подчеркнув в своих социальных сетях: «Помощь фронту — это наш общий долг, и таганрожцы вновь доказывают, что умеют сплачиваться ради общего дела».

Груз включал в себя маскировочные сети, созданные руками местных волонтеров, а также запасы чая и тушенки — продукты, которые активно собирались неравнодушными горожанами в центре «Никто, кроме нас!». Особое внимание уделили питьевой воде: партию бутилированной воды для бойцов собрали воспитанники и сотрудники таганрогского детского сада № 52.