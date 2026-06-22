Из Таганрога отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Груз включал в себя маскировочные сети, созданные руками местных волонтеров, а также запасы чая и тушенки — продукты, которые активно собирались неравнодушными горожанами в центре «Никто, кроме нас!». Особое внимание уделили питьевой воде: партию бутилированной воды для бойцов собрали воспитанники и сотрудники таганрогского детского сада № 52.