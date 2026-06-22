В Амурском районе Хабаровского края мужчина вывез эвакуатором чужой гараж

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратился 49-летний местный житель. Он заявил, что неизвестный украл принадлежащий ему металлический гаражный бокс. Внутри хранились детали от мотоцикла, мебель и другое имущество. Общий ущерб составил порядка 120 тысяч рублей.