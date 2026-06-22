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В Амурском районе Хабаровского края мужчина вывез эвакуатором чужой гараж

44-летний житель Амурска решил, что гараж бесхозный, перевёз его на дачу и вскрыл дрелью.

Источник: Комсомольская правда

В Амурском районе Хабаровского края полицейские раскрыли необычную кражу. Злоумышленник похитил целый металлический гараж вместе со всем содержимым. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратился 49-летний местный житель. Он заявил, что неизвестный украл принадлежащий ему металлический гаражный бокс. Внутри хранились детали от мотоцикла, мебель и другое имущество. Общий ущерб составил порядка 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее не судимого 44-летнего жителя Амурска. Фигурант пояснил, что считал гараж бесхозным. Он нанял эвакуатор, переместил конструкцию на свой дачный участок, а затем с помощью электродрели вскрыл замок и установил собственное запирающее устройство. Реализовать находящееся внутри имущество мужчина не успел. Похищенный бокс изъят и возвращён законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru