В Амурском районе Хабаровского края мужчина вывез эвакуатором чужой гараж

В Амурском районе Хабаровского края полицейские раскрыли необычную кражу. Злоумышленник похитил целый металлический гараж вместе со всем содержимым. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратился 49-летний местный житель. Он заявил, что неизвестный украл принадлежащий ему металлический гаражный бокс. Внутри хранились детали от мотоцикла, мебель и другое имущество. Общий ущерб составил порядка 120 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее не судимого 44-летнего жителя Амурска. Фигурант пояснил, что считал гараж бесхозным. Он нанял эвакуатор, переместил конструкцию на свой дачный участок, а затем с помощью электродрели вскрыл замок и установил собственное запирающее устройство. Реализовать находящееся внутри имущество мужчина не успел. Похищенный бокс изъят и возвращён законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru