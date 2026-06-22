Глава Тувы заявил об ошибках руководства «Орленка» после нападения

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о серьезных ошибках руководства детского лагеря «Орленок», где мужчина напал на детей, в результате чего пострадали 14 человек, об этом он сообщил в «Максе».
«На аппаратном совещании подробно разобрали инцидент в лагере “Орленок”. Случившееся шокировало всю республику. Правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой», — написал Ховалыг.
По словам главы региона, контроль безопасности в лагере оказался «на недопустимо низком уровне». Он добавил, что власти проведут внеплановую проверку всех детских лагерей Тувы.
Инцидент в лагере «Орленок» на озере Чагытай произошел ночью 21 июня. Мужчина 2001 года рождения ворвался в спальный корпус, набросился на детей и повредил мебель. Его задержали сотрудники лагеря и передали полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
Минобразования Тувы заявило, что медики оценили состояние детей как удовлетворительное. Детям оказывают психологическую помощь, после нападения никто из отдыхающих не захотел уехать из лагеря. Всего во время нападения мужчины в лагере пострадали 14 детей.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».