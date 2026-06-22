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В Комсомольске аферисты потребовали «медсправку» за интим и забрали 48 тыс

Молодой мужчина перевёл деньги после переписки в мессенджере и остался без встречи и аккаунта.

В Комсомольске-на-Амуре 21-летний местный житель перевёл мошенникам 48 700 рублей после общения с незнакомкой в мессенджере, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, знакомство началось с предложения интим-услуг. В ходе переписки девушка заявила, что для встречи необходимо внести «страховой депозит», а также оплатить якобы отсутствие медицинской справки. Молодому человеку пообещали вернуть деньги после оказания услуг.

После перевода средств переписка была удалена, а аккаунт собеседницы исчез. Встреча так и не состоялась. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сейчас устанавливаются лица, причастные к схеме.

Такие случаи всё чаще строятся на простой комбинации — личный интерес, доверие и искусственно созданные «условия», за которые предлагают заплатить заранее.