Жителей Алматы предупредили об отключении света

По информации АО «Алатау Жарық Компаниясы», во время плановых работ на конкретных участках городских линий электропередач отключения света, согласно графику с 08:00 до 17:00, будут не обязательными.
«Обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания», — отметили в компании.
Адреса, где возможно отключение света 22 июня:
— микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44−78;
— микрорайон Кок-Кайнар, улица Джамбула, дома 51−74;
— контур улиц Толе би, Даргомыжского, Дуйсенова, Грановского;
— контур улиц Толе би, Муканова, Казыбек би, Джумалиева;
— контур улиц Кавказская, Прокофьева, Райымбека, Тлендиева;
— микрорайон Карагайлы, улицы Кали Надырова, Еңлік-Кебек, Айша биби;
— микрорайон Акжар, улицы Амина Омирзакова, Сұлтан Байсұлтанов, Ш. Айманова;
— микрорайон Калкаман-2, улицы Саке батыр, Кыдырбекова, Айбергенова;
— проспект Сейфуллина, дом 16/2;
— улица Сауранбаева, дома 18а, 19/3,21/1,22,23;
— улица Толстого, дома 15а, 17;
— улица Чернышевского, дома 19/1,21,25/1;
— улица Молдагалиева, дома 28/1;
— микрорайон Маяк, улица Асфендиярова, дома 26а-38;
— улица Капчагайская, дома 19−25;
— улица Аққұтан, дома 19−44;
— микрорайон Каргалы, СТ Алатау;
— улица Жарокова;
— улица Кожабергенова, дома 1−40;
— улица Акжунис, дома 57−22;
— улица Жетыжаргы, дома 22−39;
— улица Баршынкент, дома 17−35;
— улица Улагат, дома 2−38;
— улица Шаймерденова, дома 1−78;
— микрорайон Аксай-1, дома 16−25.
Адреса, где возможно отключение света 23 июня:
— микрорайон Айгерим-1, улица Алматинская, дома 1−8;
— улица Набережная, дома 19−59;
— улица Наби, дома 44−90, 153−197;
— улица Ашимова, дома 39−89;
— улица Красильская, дома 3−5;
— улица Усть-Каменогорская, дома 44−68;
— микрорайон Улжан-1, улицы Сулутобе, Бозорал;
— контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева;
— контур улиц Шевченко, Байзакова, Жамбыла, Манаса;
— контур улиц Айтеке би, Мирзояна, Гоголя, Исаева;
— улица Толе би, дом 3;
— микрорайон Акжар, Абайские дачи;
— микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
— микрорайон Акжар, улицы Омирзакова, Байсултанова, Айманова;
— улица Омарова, дом 1;
— улица Жансугурова, дома 264−439;
— улица Кассина, дом 95;
— улица Дулатова, дома 92−107;
— улица Довженко, дома 50,51;
— улица Осенняя, дома 18−33;
— микрорайон Томирис, улица Озёрная, дома 10−95;
— улица Маркса, дома 2−111;
— улица Центральная, дома 1−170;
— контур улиц Маркова, Тимирязева, Бальзака, Попова улица Керей-Жанибек хандар, дома 255, 259 В и Б, 309;
— микрорайон Музтау, улица Горная, дом 259;
— улица Абдуллиных, дома 6−8;
— улица Жибек жолы, дома 17−39;
— улица Каирбекова, дома 3-;12
— улица Калдаякова, дома 6−39;
— улица Алимжанова, дома 14−32;
— улица Макатаева, дома 28−32/2;
— проспект Назарбаева, здание ДП Алматы, лицей № 161;
— микрорайон Зердели, дома 1/1−1/22, 1/88, 9;
— микрорайон Достык, улица Каргалы, дома 1−68;
— улица Акжунис, дома 57−22;
— улица Жетыжаргы, дома 22−39;
— улица Баршынкент, дома 17−35;
— улица Улагат, дома 2−38;
— микрорайон Аксай-1, дома 11−21.
Адреса, где возможно отключение света 24 июня:
— микрорайон Мамыр-2, дома 1−10;
— улица Акжунис, дома 57−22;
— улица Жетыжаргы, дома 22−39;
— улица Баршынкент, дома 17−35;
— улица Улагат, дома 2−38;
— микрорайон Музтау, улица Горная, дома без номеров;
— улица Керей-Жанибек хандар, дома 197А, 197, 378−416;
— микрорайон Каменское плато, улица Заречная, дом 114;
— садовое общество «Дружба», участки 1−20;
— улица Байконурская, дома 1−130;
— улица Обсерватория, участок ⅝;
— контур улиц Бухар Жырау, Ауезова, Жарокова, Жандосова;
— контур улиц Токжайлау, Абишева, Тауасарулы, Жакабай;
— проспект Аль-Фараби, дома 124, 128, 130;
— улица Дальняя, дома 1−47;
— улица Зелинского, дом 44;
— улица Жансугурова, дома 261, 261а, 263, 265, 265/1, 267, 269;
— улица Токтогула, дома 39−118;
— улица Тихова, дома 44−48;
— улица Жарылгасова, дома 37−95;
— улица Артиллерийская, дома 21−50;
— улица Фучика, дома 32−104;
— микрорайон Калкаман-3, улицы Рымжанова, Илтипат, Мусабаева;
— микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
— микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
— контур улиц Казыбек би, Наурызбай батыра, Толе би;
— контур улиц Сатпаева, Егизбаева, Мынбаева, Тургут Озала;
— контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева;
— микрорайон Улжан-1, улица Жалаиыри, дома 19−135;
— улица Екпенды, дома 8/1;
— улица Кайнар, дома 2−20;
— улица Куренкулак, дом 29;
— микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44−78, 95−129;
— улица Алматинская, дома 1−8;
— улица Набережная, дома 19−59;
— улица Наби, дома 44−90, 153−197, 209−243;
— улица Ашимова, дома 39−89.
Адреса, где возможно отключение света 25 июня:
— микрорайон Айгерим-1, улицы Наби, Бенберина;
— микрорайон Самгау, улица Ботакара, дома 20−70;
— улица Аршалы, дома 1−80;
— улица Акбулакская, дома 3−29;
— улица Зубарева, дома 5−80;
— улица Самырсын, дома 19−88;
— улица Луговского, дома 1−37;
— улица Маркелова, дома 4−33;
— улица Чуйская, дома 4−88;
— контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева;
— контур улиц Шакарима, Гайдара, Кулымбетова, Рахманинова;
— контур улиц Казыбек би, Нурмакова, Айтеке би, Айтиева;
— контур улиц Толе би, Даргомыжского, Дуйсенова, Карьерная;
— контур улиц Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная, станция Абая;
— контур улиц Шакарима, Тургут Озала, Кулымбетова, Туркебаева;
— микрорайон Карагайлы, улица Кали Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби;
— микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
— микрорайон Калкаман-2, улицы Смайлов, Рипинского, Нурпеисова;
— улица Дальняя, дома 1 по 47;
— улица Зелинского, дом 44;
— улица Жансугурова, дома 261, 261а, 263, 265, 265/1, 267, 269;
— улица Токтогула, дома 39−118;
— улица Тихова, дома 44−48;
— улица Жарылгасова, дома 37−95;
— улица Артиллерийская, дома 21−50;
— улица Фучика, дома 32−104;
— контур улиц Журавлёва, Гагарина, Шопена;
— улица Орманова, дома 17−115;
— улица Баглановой, дом 136;
— улица Жабаева, дом 136;
— улица Есенберлина, дома 189А-219;
— улица Апорт, дома 55−61;
— улица Нурмагамбетова, дом 119, квартира 2;
— переулок Кошек батыра, дом 14;
— улица Радлова, дома 65−146;
— улица Сахариева, дома 90−108;
— улица Шымбулакская, дома 6−25;
— улица Акжунис, дома 57−22;
— улица Жетыжаргы, дома 22−39;
— улица Баршынкент, дома 17−35;
— улица Улагат, дома 2−38;
— микрорайон Таугуль-3, улица Мухамеджанова, дома 47−63;
— улица Шайкенова, дома 74−84.
Адреса, где возможно отключение света 26 июня:
— улица Акжунис, дома 57−22;
— улица Жетыжаргы, дома 22−39;
— улица Баршынкент, дома 17−35;
— улица Улагат, дома 2−38;
— микрорайон 3, дома 12, 12а, 67, 70;
— улица Тулебаева, дома 114, 114а, 50/54;
— улица Богенбай Батыра, дома 115;
— улица Толе би, дом 50/54;
— улица Кунаева, дом 99А;
— улица Таттимбета, дома 1−30;
— улица Луганского, дома 80−150;
— переулок Кошек батыра, дом 1;
— улица Саурынбаева, дом 27;
— улица Физкультурная, дома 1−30;
— проспект Сейфуллина, дома 22, 24, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в;
— улица Аймаутова, дома 20−60;
— улица Щербакова, дома 29, 29а, 29б, 31, 33, 33а, 38, 40;
— улица Чехова, дома 26, 30, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а;
— улица Майбороды, дома 57, 96, 98;
— микрорайон Калкаман-2, улицы Кадырова, Абилова, Нурпеисова;
— микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева;
— микрорайон Карагайлы, улицы Татимов, Сейфуллина, Ушурбакиева;
— контур улиц Кавказская, Прокофьева, Райымбека, Тлендиева;
— контур улиц Абая, Манаса, Курмангазы, Айтиева;
— микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44−78.
Адреса, где возможно отключение света 27 июня:
— контур улиц Дуйсенова, Механическая, Райымбека, Розыбакиева.