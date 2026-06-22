Врачи теплохода «Здоровье» приняли 1288 пациентов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги работы врачей теплохода «Здоровье» — специалисты приняли 1288 пациентов, из которых 471 — дети. Судно с мобильной бригадой на борту курсирует по Амуру уже на протяжении 22 дней, за это время у жителей края удалось выявить 5551 заболевание, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Общее количество посещений составило 13 741 человек. По итогам проведенных приемов мобильная бригада специалистов направила на госпитализацию 29 пациентов с патологиями. У 10 жителей отдаленных сел выявили подозрения на онкологические заболевания.
Впереди у врачей еще 9 дней, в течение которых они приведут приемы жителей населенных пунктов, нуждающихся в медицинской помощи. Теплоход «Здоровье» направится в следующие села Хабаровского края:
22 июня — село Булава; 23 июня — село Мариинское и поселок Маринский Рейд района имени Полины Осипенко; 25 июня — села Черный Мыс и Новоильиновка (Комсомольский район); 26 июня — поселок Ягодный; 27 июня — село Нижнетамбовское; 28 июня — село Нижние Халбы; 29 июня — село Верхнетамбовское.
В последний день июня, 30 числа, врачи посетят село Бельго, после мобильная бригада вернется в Комсомольск-на-Амуре.
Напомним, что отправной точкой теплохода «Здоровье» стал Город юности. На борту судна находятся лучшие врачи промышленной столицы Хабаровского края.