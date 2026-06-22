Врачи теплохода «Здоровье» приняли 1288 пациентов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги работы врачей теплохода «Здоровье» — специалисты приняли 1288 пациентов, из которых 471 — дети. Судно с мобильной бригадой на борту курсирует по Амуру уже на протяжении 22 дней, за это время у жителей края удалось выявить 5551 заболевание, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».