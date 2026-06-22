Максим Иванов решает вопрос транспортной доступности соцобъектов в Хабаровском крае

— На самом деле дороги до учреждения в нормальном виде сейчас нет. Люди идут на работу, попадают в пыль, грязь, рядом проходит тяжёлый транспорт. Нет ни освещения, ни тротуаров. И самое важное — нам сложно вывозить наших ребят в посёлок, на мероприятия, просто за пределы учреждения. Мы обратились с надеждой, что нас услышат, — сказала Юлия Бондарчук.