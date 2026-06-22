Максим Иванов решает вопрос транспортной доступности соцобъектов в Хабаровском крае

Депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края Максим Иванов посетил Эльбанский психоневрологический интернат в Амурском районе. Вместе с главой района Павлом Боровлевым он встретился с руководством учреждения, сотрудниками и проживающими. Главной темой встречи стала транспортная доступность интерната, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дорога к учреждению находится в неудовлетворительном состоянии: нет асфальтового покрытия, тротуаров и освещения, по ней ежедневно проезжает тяжёлый транспорт. При этом около 200 сотрудников интерната, а также проживающие и их родственники вынуждены каждый день пользоваться этим маршрутом.
— Здесь вопрос не просто в благоустройстве. Здесь вопрос в безопасности людей. В интернате работают около 200 сотрудников, рядом находятся другие учреждения, люди каждый день ходят и ездят по этой дороге. Нужны нормальная дорога, тротуар и освещение. С этим будем помогать, — сказал Максим Иванов.
На сегодняшний день ремонт дороги — это сложный проект, требующий длительной подготовки. Вопрос находится в проработке: ведётся поиск возможных решений, в том числе рассматривается вариант продления существующего автобусного маршрута непосредственно до ворот интерната. Это позволило бы сотрудникам и посетителям добираться до учреждения без необходимости проходить около двух километров пешком по разбитой дороге.
В ходе встречи сотрудники интерната также подняли несколько системных вопросов, требующих внимания на краевом и федеральном уровнях.
Первое — это участие медицинских работников интерната в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сегодня врачи и медсёстры, которые работают не в организациях здравоохранения, а в социальных учреждениях, таких как психоневрологические интернаты, не могут претендовать на эти меры поддержки. Максим Иванов взял этот вопрос в работу: уже направлен запрос в Министерство здравоохранения России, чтобы проработать возможность распространения программы на медработников социальных учреждений.
Второй вопрос касался участия проживающих интерната, имеющих статус недееспособных, в программе ГТО. В Хабаровском крае система ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья развивается, но на практике проживающие интернатов часто остаются вне этой работы. Депутат заявил, что вопрос будет проработан с Министерством спорта и краевой спортивной адаптивной школой.
— Ребята должны иметь возможность сдавать нормативы ГТО, получать значки и разряды. Мы отработаем этот вопрос, чтобы проживающие могли участвовать не только в ГТО, но и в спортивных мероприятиях района и края через Федерацию адаптивного спорта, — подчеркнул Иванов.
Третья проблема — актуализация индивидуальных программ реабилитации для проживающих. Многим из них, особенно с тяжёлыми двигательными нарушениями, необходимы технические средства реабилитации: кровати, ходунки, коляски. Но для их правильного подбора нужен выезд специалиста, который сможет замерить параметры человека и внести корректировки в ИПРА. В Хабаровском крае такие специалисты есть в региональном отделении ВОРДИ, их обучали в Санкт-Петербурге.
По поручению Максима Иванова в рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда» активисты совместно со специалистами и «Молодой Гвардией» уже запланировали выезд в Эльбан, чтобы произвести необходимые замеры и начать работу по корректировке ИПРА. Это позволит проживающим получить именно те технические средства, которые нужны каждому из них индивидуально.
Директор интерната Юлия Бондарчук подтвердила, что отсутствие нормального подъезда и другие вопросы создают серьёзные трудности для сотрудников и проживающих.
— На самом деле дороги до учреждения в нормальном виде сейчас нет. Люди идут на работу, попадают в пыль, грязь, рядом проходит тяжёлый транспорт. Нет ни освещения, ни тротуаров. И самое важное — нам сложно вывозить наших ребят в посёлок, на мероприятия, просто за пределы учреждения. Мы обратились с надеждой, что нас услышат, — сказала Юлия Бондарчук.
Максим Иванов подчеркнул, что интернат — это не закрытое пространство, а место постоянного проживания людей, которые должны иметь возможность жить полноценной жизнью.
— Люди, которые здесь живут, не должны чувствовать себя оторванными от обычной жизни. Им нужны те же возможности, что и всем: выйти за территорию, поехать в посёлок, в театр, на работу, на занятия. Поэтому дорога, транспорт, освещение — это не второстепенные вопросы. Это часть нормального человеческого отношения, — отметил депутат.
Также на встрече обсудили развитие занятости проживающих. В интернате уже работают огород, теплицы, банно-прачечный комплекс, ведётся работа с животными. Руководство планирует расширять производственную базу — открывать столярную, гончарную мастерские, производство брусчатки.
— Самое важное, чтобы человек был занят делом. Если человек живёт здесь постоянно, у него должен быть понятный день, работа, общение, возможность чему-то учиться. В Амурском районе уже есть хороший опыт реализации нашей программы «Доступный труд». По такому же принципу нужно выстраивать работу и здесь, помогать учреждению развивать занятость, — сказал Максим Иванов.
По итогам встречи Максим Иванов взял вопросы транспортной доступности, безопасности дороги, поддержки медработников, участия в ГТО и обеспечения техническими средствами реабилитации в работу. Продление автобусного маршрута до интерната рассматривается как одно из реалистичных решений, которое может значительно облегчить жизнь сотрудников и проживающих.