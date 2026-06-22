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Школьники Хабаровска заступили на Пост № 1 у Вечного огня

Мероприятия в честь Дня памяти и скорби идут в краевой столице.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске начались первые мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, одним из которых стал Пост № 1 у Вечного огня. На него заступил отряд Почетного караула школы № 29, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На плечах молодого поколения лежит особая миссия — они безмолвно сменяют друг друга на посту, отдавая дань уважения прадедам, положившим свою жизнь на защиту Родины.

— Смотреть на этих юношей и девушек — значит видеть пример истинной ответственности, чести и достоинства. Они — живая связь поколений, хранители нашей общей истории, — подчеркнули в Управлении образования города Хабаровска.

Напомним, что 22 июня в краевой столице пройдет ряд мероприятий, посвященных трагической дате — началу Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Кульминацией дня станет памятная акция «Свеча памяти».