Абитуриенты Хабаровска могут отказаться от зачисления в вуз в режиме онлайн

Для подачи документов через суперсервис необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». После авторизации необходимо заполнить заявление, выбрать не более 5 вузов и 5 направлений в каждом, отправить заявление и записаться на вступительные экзамены, если требуется. Абитуриенты могут до завершения срока подачи документов изменить или отозвать заявление. В этом году впервые установлен так называемый «день тишины» при приеме в российские вузы. В этот день абитуриенты не могут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием (например, отзывать).