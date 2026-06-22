Абитуриенты Хабаровска могут отказаться от зачисления в вуз в режиме онлайн

В субботу, 20 июня, в России стартовала приёмная кампания-2026. Абитуриенты могут подать документы в любое высшее учебное заведение России с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». С этого года поступающие могут и отозвать согласие на зачисление в онлайн режиме. Такая функция теперь доступна на портале Госуслуг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
В Хабаровском крае абитуриентам доступно более 5,5 тысячи бюджетных мест в 16 вузах и 8,7 тысячи мест в 30 колледжах и техникумах.
Подать документы на зачисление в любой вуз России поступающие могут на портале «Госуслуги» с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Помимо онлайн формата, выпускники школ также могут подать заявления очно или по почте.
Для подачи документов через суперсервис необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». После авторизации необходимо заполнить заявление, выбрать не более 5 вузов и 5 направлений в каждом, отправить заявление и записаться на вступительные экзамены, если требуется. Абитуриенты могут до завершения срока подачи документов изменить или отозвать заявление. В этом году впервые установлен так называемый «день тишины» при приеме в российские вузы. В этот день абитуриенты не могут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием (например, отзывать).
Проживающие за рубежом иностранные граждане смогут подать заявление с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» через мобильное приложение RuID.
Оригинал аттестата об окончании школы приносить в вуз не требуется, если сведения о нем подтверждены в Федеральном реестре документов об образовании. Также разрешается направить его электронную копию.
Информация об индивидуальных достижениях будет представлена автоматически на портале «Госуслуги» в соответствующем разделе. Если каких-либо документов и достижений не хватает, их можно загрузить самостоятельно. В случае отсутствия информации о документе об образовании нужно обратиться в организацию, которая его выдала, и попросить проверить корректность внесения данных в Федеральный реестр документов об образовании, в том числе наличие информации о СНИЛС.
Кроме того, абитуриенты могут заключить договор об образовании в онлайн-формате при поступлении на платное место, подписав его при помощи мобильного приложения «Госключ».
Также на портале есть возможность отслеживать статусы обработки всех заявлений по вузам и конкурсным группам и получать уведомления. При получении заявления статус поменяется на «Получено вузом», а затем — на «На рассмотрении». Если все в порядке, статус конкурсной группы станет «Участвует в конкурсе». Сотрудники вуза могут попросить абитуриента заменить копии документов, которые плохо читаются, в этом случае придет уведомление «Запрос дополнительных сведений» и необходимо будет отправить запрашиваемые файлы.
Все конкурсные списки можно посмотреть на портале «Госуслуги» с 27 июля.
Для выбора программы и оценки шансов поступающие могут использовать сервис «Подбор вуза»: в 2025 году им воспользовались более 2 млн пользователей.
Подать и отозвать согласие на зачисление можно также электронно на портале «Госуслуги». При этом прием согласий по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования на этапе приоритетного зачисления завершится 1 августа в 12:00 (мск), на основном этапе зачисления — 5 августа в 12:00 (мск).
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» запущен в 2020 году. В приемную кампанию 2025/26 учебного года им воспользовались 1,68 млн абитуриентов.
Уточнить информацию при возникновении сложностей можно в Едином контакт-центре поддержки абитуриентов Минобрнауки России по телефону 8 800 444 51 15.