Боксёры из Хабаровского края покорили пьедесталы всероссийских турниров

— Финальный бой прошёл успешно, хотя и тяжело. Мне попался сильный соперник, бой был тяжелым. В первом раунде я не убедил судей в своем преимуществе, поэтому во время перерыва принял решение сменить тактику. В следующих раундах дрался более агрессивно, что и привело меня к уверенной победе, — рассказал Петр Сенечкин.