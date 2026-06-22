Боксёры из Хабаровского края покорили пьедесталы всероссийских турниров

Боксёры из Хабаровского края успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Участие в Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации и чемпионате ДФО принесло им девять медалей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Саратове в ринг Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации вышли 94 спортсмена из 15 сборных команд видов Вооруженных сил, военных округов, родов войск.
Сборная Восточного военного округа завоевала второе общекомандное место. Хабаровский край представляли Петр Сенечкин и Денис Парилов. Они заняли первое и третье места соответственно.
— Финальный бой прошёл успешно, хотя и тяжело. Мне попался сильный соперник, бой был тяжелым. В первом раунде я не убедил судей в своем преимуществе, поэтому во время перерыва принял решение сменить тактику. В следующих раундах дрался более агрессивно, что и привело меня к уверенной победе, — рассказал Петр Сенечкин.
Чемпионат ДФО по боксу среди мужчин 19 — 40 лет проходил в Южно-Сахалинске. На счету сборной Хабаровского края три золотых, три серебряных и одна бронзовая медали. Победителями стали Фарид Садыгов, Иван Коскин, Иван Ступин. Серебро завоевали Кирилл Резанов, Руслан Трушников и Никита Берчанский. Бронза у Кирилла Кириллюка.