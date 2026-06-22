День памяти и скорби по-особенному проведут в Чегдомыне

Особенный и один из самых трагических дней отмечается сегодня в России — День памяти и скорби. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», во всем регионе, как и в стране в целом, проходят памятные мероприятия. В их числе общероссийская акция «Минута молчания», зажжение «Свечей памяти» у мемориалов, обелисков и памятников, посвященных Героям Великой Отечественной войны. И так в каждом отдельном муниципалитете.
Скажем — Верхнебуреинский район. В его административном центре День памяти и скорби в этом году пройдет по-особенному.
— Впервые Вечный огонь на памятнике «Последняя атака» будет зажжен весь день. Таким образом, у каждого жителя будет возможность прийти и отдать дань памяти героям- землякам, — подчеркнул глава администрации посёлка Чегдомын Вадим Ферапонтов.
Отметим, что обычно данный символ памяти горит в Чегдомыне только в определенные даты и часы. И для того, чтобы сегодня обеспечить его непрерывное горение с самого утра и до позднего вечера, муниципалитету (который как раз и несет ответственность за обслуживание мемориала) потребовалось подготовить полтора 21-килограммового баллона с пропаном.
— Помимо этого, сегодня прошла одна из главных традиций Дня памяти и скорби — возложение цветов у памятника «Последняя атака». Участие в мероприятии приняли главы и руководители предприятий, «Профкоманды. ФМ» — молодежь, которая участвует в профориентационном проекте Фонда Мельниченко и занята в благоустройстве поселка. А в 20:30 состоится акция «Свеча памяти», которая объединит более 200 человек, — рассказали в администрации рабочего поселка.