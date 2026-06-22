День памяти и скорби по-особенному проведут в Чегдомыне

Отметим, что обычно данный символ памяти горит в Чегдомыне только в определенные даты и часы. И для того, чтобы сегодня обеспечить его непрерывное горение с самого утра и до позднего вечера, муниципалитету (который как раз и несет ответственность за обслуживание мемориала) потребовалось подготовить полтора 21-килограммового баллона с пропаном.