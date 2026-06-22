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Красноярцам рассказали, можно ли вернуть лишнюю плитку после ремонта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцам объяснили, можно ли вернуть в магазин остатки керамической плитки, если после покупки прошло меньше 14 дней.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцам объяснили, можно ли вернуть в магазин остатки керамической плитки, если после покупки прошло меньше 14 дней.

В краевом Роспотребнадзоре пояснили, что безусловного права на возврат качественного товара у покупателя нет. По закону потребитель может в течение 14 дней обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если он не подошел по форме, размеру, расцветке, габаритам или комплектации.

Керамическую плитку можно обменять, если она не использовалась, сохранила товарный вид, потребительские свойства, упаковку и фабричные ярлыки. Желательно иметь чек или другой документ об оплате, однако его отсутствие не лишает покупателя права ссылаться на свидетельские показания.

Вернуть деньги можно только в том случае, если у продавца нет подходящего аналогичного товара для обмена. При этом многие магазины принимают излишки плитки обратно добровольно, но закон не обязывает их это делать.

Специалисты советуют заранее рассчитывать количество строительных материалов и закладывать небольшой запас на случай будущего локального ремонта.

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