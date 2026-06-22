Двое подростков погибли в ДТП в Березовке

В результате аварии погибли две несовершеннолетние пассажирки — 16 и 15 лет. Обе находились на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности. Всего в автомобиле находилось шесть пассажиров, сообщили в МВД по Красноярскому краю.