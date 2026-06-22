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Двое подростков погибли в ДТП в Березовке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следственные органы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, произошедшего вечером 17 июня в поселке Березовка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следственные органы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, произошедшего вечером 17 июня в поселке Березовка.

19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при обгоне столкнулся с встречным грузовиком КАМАЗ с полуприцепом. После удара легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии погибли две несовершеннолетние пассажирки — 16 и 15 лет. Обе находились на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности. Всего в автомобиле находилось шесть пассажиров, сообщили в МВД по Красноярскому краю.