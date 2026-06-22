Нижегородка завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по шахматам

В категории девочек до 13 лет нижегородка набрала 6,5 очка из 9 возможных и заняла третье место. Среди побеждённых ею соперниц — шахматистки из Москвы, Санкт‑Петербурга, Республики Северная Осетия — Алания, Алтайского края, Ивановской и Томской областей.