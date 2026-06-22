Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по шахматам

В категории девочек до 13 лет нижегородка набрала 6,5 очка из 9 возможных и заняла третье место.

Кристина Завиваева, воспитанница спортивной школы № 9 из Нижнего Новгорода, завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по шахматам. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Соревнования среди школьников (в возрастных группах 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет) проходили в Тульской области.

В категории девочек до 13 лет нижегородка набрала 6,5 очка из 9 возможных и заняла третье место. Среди побеждённых ею соперниц — шахматистки из Москвы, Санкт‑Петербурга, Республики Северная Осетия — Алания, Алтайского края, Ивановской и Томской областей.

Ранее сообщалось, что гроссмейстер Карякин приедет на турнир своего имени в Нижний Новгород.