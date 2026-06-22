Нижегородка завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по шахматам

Кристина Завиваева, воспитанница спортивной школы № 9 из Нижнего Новгорода, завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по шахматам. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Соревнования среди школьников (в возрастных группах 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет) проходили в Тульской области.
В категории девочек до 13 лет нижегородка набрала 6,5 очка из 9 возможных и заняла третье место. Среди побеждённых ею соперниц — шахматистки из Москвы, Санкт‑Петербурга, Республики Северная Осетия — Алания, Алтайского края, Ивановской и Томской областей.
Ранее сообщалось, что гроссмейстер Карякин приедет на турнир своего имени в Нижний Новгород.