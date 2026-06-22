Мамаев курган в Волгограде озарил огонь тысяч свечей в знак памяти и скорби

В ночь на 22 июня на Мамаевом кургане в Волгограде прошла уже ставшая традицией акция «Завтра была война…». Тысячи свечей зажгли в память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Родина-мать полыхала огнем в звенящей ночной тишине.