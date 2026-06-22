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Солнечные вспышки вызовут магнитную бурю в Волгограде

Специалисты предупреждают: геомагнитные возмущения продлятся до 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцев предупредили о затяжном периоде геомагнитной активности. По расчетам ученых, возмущения магнитосферы не утихнут до 26 июня. Причина — мощные вспышки на поверхности Солнца, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В такие дни метеозависимые люди нередко жалуются на плохое самочувствие. Возможны головные боли, скачки давления и нарушения сна. Врачи советуют в этот период больше отдыхать и избегать лишнего напряжения.

До конца недели геомагнитная обстановка останется неспокойной. Волгоградцам рекомендуют внимательно следить за здоровьем и не перегружать организм.