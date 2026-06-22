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Два мальчика потерялись на «Красноярских Столбах»

В минувшие выходные два мальчика потерялись в нацпарке «Красноярские Столбы». Они отстали от группы и ушли в лес. Группа детей.

В минувшие выходные два мальчика потерялись в нацпарке «Красноярские Столбы». Они отстали от группы и ушли в лес. Группа детей отдыхала в национальном парке под присмотром взрослых. Когда весь отряд уже направлялся к выходу, в районе скалы Дед старший группы заметил, что двух мальчиков не хватает. Они не пошли за всеми, а двинулись вглубь леса. Самостоятельно взрослые найти ребят не смогли и руководитель экскурсии обратился к спасателям. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, дежурившие на выдвижном посту нацпарка, быстро нашли отставших и вернули в группу.