Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали у Крыма

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали у южных берегов Крымского полуострова. Очаг находился на расстоянии 18 км от Севастополя, сообщает Европейско-средиземноморского сейсмологический центр.
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