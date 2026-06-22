В Солонцах завершают обустройство тротуаров и освещения

В ведомстве также пояснили, что при устройстве тротуара у жителей возникали вопросы о возможном сужении дороги. Минимальная ширина для разъезда автомобилей на участке сохраняется. В этом сезоне в Солонцах также обустроят еще один пешеходный переход на 12-м километре, в месте соединения нового и существующего тротуаров.