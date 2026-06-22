В Солонцах завершают обустройство тротуаров и освещения

В поселке Солонцы завершают обустройство тротуаров и наружного освещения на участках автодороги. Об этом сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.
На отрезке с 9-го по 12-й километр, от подстанции «Новокрасноярская» до улицы Дачной, подрядчик уже переустроил водоотводные канавы и трубы, установил бордюры и подготовил щебеночное основание под покрытие. В ближайшие дни на участке начнут укладывать асфальт. В минтрансе отметили, что работы ведутся в условиях плотной застройки, поэтому ширина обустраиваемых объектов ограничена существующими границами.
На участке с 9-го по 14-й километр, от подстанции до улицы Нефтяников, наружное освещение уже смонтировали и запустили. Свет включается автоматически по датчику освещенности. В ближайшее время систему подключат к автоматизированному пульту управления «Кулон». Это позволит специалистам управлять освещением удаленно и оперативно реагировать на изменения погоды.
В ведомстве также пояснили, что при устройстве тротуара у жителей возникали вопросы о возможном сужении дороги. Минимальная ширина для разъезда автомобилей на участке сохраняется. В этом сезоне в Солонцах также обустроят еще один пешеходный переход на 12-м километре, в месте соединения нового и существующего тротуаров.