Два человека пострадали в Белгородской и Курской областях после удара дронов ВСУ

По информации глав регионов и оперативных штабов, в Брянской области уничтожены 192 беспилотника, в Воронежской — 18, в Тульской и Калужской — по десять, в Орловской — восемь, в Смоленской — четыре. Также БПЛА уничтожали в Тверской области, их количество не называлось.