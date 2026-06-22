Два человека пострадали в Белгородской и Курской областях после удара дронов ВСУ

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ пострадали два человека. По данным глав субъектов и оперативных штабов, раненые есть в Белгородской и Курской областях.
В Белгородской области, как сообщили оперативный штаб региона и врио губернатора Александр Шуваев, пострадал один человек. Ранение он получил в Краснояружском округе, госпитализация ему не потребовалась.
За сутки в регионе сбиты 77 беспилотников различного типа. Авиация и артиллерия применялись восемь раз, еще четыре раза сбрасывались боеприпасы. В области повреждены дома, объект инфраструктуры, автомобили и предприятие.
Курский губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске ранена 31-летняя женщина. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. От госпитализации женщина отказалась.
В Курской области сбиты 156 беспилотников различного типа. Артиллерия применялась 97 раз, еще 26 раз сбрасывались боеприпасы. В регионе повреждены дома и гараж.
Минобороны РФ сообщило, что с 21 по 22 июня в регионах страны уничтожены 469 БПЛА самолетного типа. Детальную сводку по субъектам ведомство не приводило.
По информации глав регионов и оперативных штабов, в Брянской области уничтожены 192 беспилотника, в Воронежской — 18, в Тульской и Калужской — по десять, в Орловской — восемь, в Смоленской — четыре. Также БПЛА уничтожали в Тверской области, их количество не называлось.
Власти Воронежской, Тульской, Орловской, Смоленской и Калужской областей сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Тверские и брянские власти такую информацию не приводили.