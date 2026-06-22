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В Тургеневском сквере Краснодара высадят более 50 деревьев

Также там планируют обустроить удобные дорожки, смонтировать игровую площадку, видеонаблюдение и освещение, установить скамейки.

Более 50 деревьев и свыше 470 кустарников высадят в Тургеневском сквере Краснодара во время благоустройства, которое проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в мэрии.

«Это одно из самых узнаваемых мест нашего города благодаря знаменитым самолетам. Вместе с памятником площадь комфортного пространства составит практически гектар. Необходимо отнестись к благоустройству максимально ответственно, выполнить все работы качественно и оперативно. Чтобы уже после летних отпусков и каникул взрослые и дети могли посещать обновленный сквер. К тому же благоустройство этой территории важно и для прихожан храма Казанской иконы Божией Матери, которые часто отдыхают здесь семьями», — отметил глава города Евгений Наумов.

На территории общественного пространства планируют обустроить удобные дорожки и заменить гранитную плитку вокруг памятника защитникам кубанского неба в годы Великой Отечественной войны. Также там смонтируют современную игровую площадку с прорезиненным покрытием, установят скамейки с урнами, наладят освещение и видеонаблюдение. Основные работы должны завершить до 1 сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.