В Тургеневском сквере Краснодара высадят более 50 деревьев

«Это одно из самых узнаваемых мест нашего города благодаря знаменитым самолетам. Вместе с памятником площадь комфортного пространства составит практически гектар. Необходимо отнестись к благоустройству максимально ответственно, выполнить все работы качественно и оперативно. Чтобы уже после летних отпусков и каникул взрослые и дети могли посещать обновленный сквер. К тому же благоустройство этой территории важно и для прихожан храма Казанской иконы Божией Матери, которые часто отдыхают здесь семьями», — отметил глава города Евгений Наумов.