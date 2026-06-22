Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Национальный банк РК официально установил на 22 июня курс: доллара — 488,37 тенге, евро — 559,77 тенге, рубля — 6,64 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны.
Средний курс покупки доллара в Астане — 484 тенге, продажи — 491 тенге.
Средний курс покупки евро в Астане — 558 тенге, продажи — 568 тенге.
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,25 тенге, продажи — 6,65 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 487 тенге, продажи — 488,9 тенге.
Средний курс покупки евро в Алматы — 557,9 тенге, продажи — 563,3 тенге.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,35 тенге, продажи — 6,47 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 487,3 тенге, продажи — 489,3 тенге.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 556,9 тенге, продажи — 562,6 тенге.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,34 тенге, продажи — 6,41 тенге.
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