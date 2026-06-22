Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанка устроила серию ДТП на популярном острове в Таиланде

На одном из самых популярных пляжей Таиланда — Пхукете — гражданка Казахстана устроила опасную погоню, в ходе которой произошло несколько дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно данным местных СМИ, 30-летняя женщина за рулем MG несколько часов хаотично двигалась по дорогам острова, сталкиваясь с другими транспортными средствами и пытаясь уйти от преследования. Кроме того, ее автомобиль врезался в микроавтобус и мотоцикл, пострадали два человека.

Полицейским даже пришлось разбить стекло машины, чтобы задержать автоледи.

Как утверждают источники, ранее она уже попадала в подобные инциденты и могла находиться в тяжелом эмоциональном состоянии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Экскурсии в Паттайе и Таиланде (@rusalochkapattayaexcursions).

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел РК. Там уточнили, что осведомлены о задержании.

«Консульство находится на связи с компетентными органами страны пребывания и оказывает необходимое консульское содействие. Обстоятельства происшествия выясняются совместно с правоохранительными органами Таиланда». Пресс-служба МИД РК.

Ранее мы рассказывали о другом инциденте с казахстанцем в Таиланде. Тогда сообщалось, что популярный хип-хоп исполнитель Кисло-Сладкий (настоящее имя — Дархан Жумабек) в июне 2026 года улетел в Таиланд для съемок музыкального клипа. Однако вскоре перестал выходить на связь. Его нашли в больнице.