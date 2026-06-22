Казахстанка устроила серию ДТП на популярном острове в Таиланде

Ранее мы рассказывали о другом инциденте с казахстанцем в Таиланде. Тогда сообщалось, что популярный хип-хоп исполнитель Кисло-Сладкий (настоящее имя — Дархан Жумабек) в июне 2026 года улетел в Таиланд для съемок музыкального клипа. Однако вскоре перестал выходить на связь. Его нашли в больнице.