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В чувашском селе Байглычево начался капремонт Дома культуры

В учреждении обновят инженерные сети, укрепят несущие конструкции и модернизируют помещения.

Капитальный ремонт Дома культуры стартовал в селе Байглычево в Чувашской Республике, сообщили в администрации Яльчикского муниципального округа. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».

Площадь здания превышает 322 квадратных метра. В учреждении специалисты обновят инженерные сети, укрепят несущие конструкции и модернизируют помещения. Всего на выполнение работ направлено 8,7 миллиона рублей.

Напомним, что в административном центре Яльчикского округа — селе Яльчики — отремонтируют центральную библиотеку. Строители уже сняли линолеум и плинтусы в кабинетах. В учреждении заменят полы, потолки, окна и двери, а также обновят электрическую систему.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.