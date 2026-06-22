Власти сказали, сколько минчан уклоняются от армии и как их накажут

Так, в 2025 году в производстве у столичных следователей было 121 уголовное дело в отношении уклонистов, в 2026 году таких дел — 25. При этом в Беларуси за неявку на мероприятия по призыву на воинскую службу и уклонение от них предусматривается административная и уголовная ответственность.