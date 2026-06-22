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Власти сказали, сколько минчан уклоняются от армии и как их накажут

Власти напомнили, что в Беларуси выросли сроки лишения свободы за уклонение от службы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько минчан уклоняются от армии, и что им за это грозит, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, в 2025 году в производстве у столичных следователей было 121 уголовное дело в отношении уклонистов, в 2026 году таких дел — 25. При этом в Беларуси за неявку на мероприятия по призыву на воинскую службу и уклонение от них предусматривается административная и уголовная ответственность.

Закон определяет порядок прохождения службы, основания и условия освобождения от нее или замену альтернативной службой. При этом было ужесточено наказание за уклонение от службы. Если раньше грозило лишение свободы на срок до 2 лет, то теперь — до 3 лет.

А еще в 2025 году ввели новые основания для освобождения от уголовной ответственности за уклонение от исполнения воинской обязанности. Теперь уклониста (ст. 434 — 437 Уголовного кодекса Беларуси) могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно заявит о готовности исполнить воинскую обязанность, встал на воинский учет, прошел мероприятия по призыву на воинскую службу и явился на сборы.

По-прежнему уважительная причина неявки по повестке (направлению военкомата): заболевание, связанное с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близких родственников либо участие в их похоронах, иные уважительные причины, которые были документально подтверждены.

— Призывник считающий, что у него есть заболевание, которое препятствует прохождению срочной службы, обязан явиться в военкомат и пройти медосвидетельствование. Решение о возможности или невозможности прохождения службы принимает комиссия, образованная и действующая в установленном порядке, — прокомментировал замначальника УСК по городу Минску Андрей Гриб.

Тем временем министр обороны Хренин заявил, что для Беларуси нет военного смысла втягиваться в конфликт от слова «совсем».

Еще госсекретарь Собеза Беларуси Вольфович сказал, к чему не готова Европа после заседания «Большой семерки» G7.

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