Стало известно, сколько минчан уклоняются от армии, и что им за это грозит, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в 2025 году в производстве у столичных следователей было 121 уголовное дело в отношении уклонистов, в 2026 году таких дел — 25. При этом в Беларуси за неявку на мероприятия по призыву на воинскую службу и уклонение от них предусматривается административная и уголовная ответственность.
Закон определяет порядок прохождения службы, основания и условия освобождения от нее или замену альтернативной службой. При этом было ужесточено наказание за уклонение от службы. Если раньше грозило лишение свободы на срок до 2 лет, то теперь — до 3 лет.
А еще в 2025 году ввели новые основания для освобождения от уголовной ответственности за уклонение от исполнения воинской обязанности. Теперь уклониста (ст. 434 — 437 Уголовного кодекса Беларуси) могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно заявит о готовности исполнить воинскую обязанность, встал на воинский учет, прошел мероприятия по призыву на воинскую службу и явился на сборы.
По-прежнему уважительная причина неявки по повестке (направлению военкомата): заболевание, связанное с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близких родственников либо участие в их похоронах, иные уважительные причины, которые были документально подтверждены.
— Призывник считающий, что у него есть заболевание, которое препятствует прохождению срочной службы, обязан явиться в военкомат и пройти медосвидетельствование. Решение о возможности или невозможности прохождения службы принимает комиссия, образованная и действующая в установленном порядке, — прокомментировал замначальника УСК по городу Минску Андрей Гриб.
Тем временем министр обороны Хренин заявил, что для Беларуси нет военного смысла втягиваться в конфликт от слова «совсем».
Еще госсекретарь Собеза Беларуси Вольфович сказал, к чему не готова Европа после заседания «Большой семерки» G7.