Семь землетрясений произошло в акватории Чёрного моря: что известно

По словам главы региона, два подземных толчка были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. Первое землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в 06:14 на расстоянии около 26 км от города. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в 08:48 в 30 км от побережья Севастополя.