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В Перми прошел фестиваль уличных театров «Флюгер»

На площади у пермского драмтеатра уже седьмой раз прошли выступления уличных театров со всей страны. Корреспондент «РГ» побывал на шоу.

На площади у пермского драмтеатра уже седьмой раз прошли выступления уличных театров со всей страны. Корреспондент «РГ» побывал на шоу.

Долгожданный фестиваль в этот раз запоздал с открытием. Сначала была беспилотная опасность, а потом пошел дождь. Из-за этого начало представлений было перенесено на более поздний срок. Но зрители терпеливо ждали артистов и не расходились.

Выступления собирали множество зрителей. Фото: Константин Бахарев/РГ.

В течение двух дней перед пермяками выступали коллективы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска и конечно — самой Перми. Зрители смогли увидеть жонглеров, выступления на ходулях, фокусников из трюкового шоу «Дурацкий цЫрк».

Клоуны и мимы из Татарстана веселили публику своими представлениями. Театр из Альметьевска показал красочный интерактивный спектакль-променад «Албасты» — путешествие фантастических героев в авторских масках.

На площади у пермского драмтеатра прошли выступления уличных театров со всей страны. Фото: Константин Бахарев/РГ.

Любое выступление немедленно собирало толпу как детей, так и взрослых. А в шествиях артистов принимали участие десятки зрителей, наперегонки бежавших за клоунами.

Два вечера подряд выступления завершались огненным шоу. Посмотреть его пришли сотни людей.