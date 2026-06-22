Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности

Отбой угрозы БПЛА объявили в Ростовской области утром 22 июня.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 июня в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Оповещение поступило от управления МЧС.

Предупреждение о БПЛА действовало с 21:03 вечера 21 июня до 5:33 утра 22 июня. В это время всем рекомендовали оставаться в помещениях. Нельзя было подходить к окнам.

Напомним, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше