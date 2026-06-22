ФСБ задержала агента Киева в Воронеже

Установлено, что фигурант в Telegram был завербован украинскими спецслужбами. По заданию куратора за материальное вознаграждение «он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении граждан России».