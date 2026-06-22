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ФСБ задержала агента Киева в Воронеже

ФСБ задержала агента Киева, организовавшего наблюдение за военными объектами РФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Агент украинских спецслужб задержан в Воронеже, он организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.

«В городе Воронеже задержан гражданин России, 2005 г.р., причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант в Telegram был завербован украинскими спецслужбами. По заданию куратора за материальное вознаграждение «он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении граждан России».

У задержанного изъят смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), по решению суда он заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием.