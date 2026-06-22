В Вологодской области установят 26 вышек связи

Специалисты установят 26 вышек связи в селах и деревнях на территории Вологодской области, сообщили в учреждении «Электронный регион». Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Современная связь повышает качество жизни в сельской местности, предоставляет доступ вологжанам к различным электронным сервисам. В первую очередь речь идет о портале госуслуг. В этом году мы переведем в электронный вид все социально значимые услуги», — сказала заместитель губернатора — министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина.
Также более 700 семей в регионе получат доступ к проводному интернету. Такой запрос у населения появился из-за временных ограничений мобильной связи, отметила Ильина.
«Особенно нуждаются в строительстве оптической инфраструктуры жители сельской местности. В 2026 году проводной интернет получат 735 семей. В ближайших планах — работы в селах Устье и Нюксеница», — сказала министр.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.