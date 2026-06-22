Жители Ижевска сдали на переработку более 60 тонн автомобильных шин

«Такого формата мероприятия — не просто сбор отходов, а шаг к формированию новой экологической привычки. Люди начинают понимать: шины нельзя бросать в лесу или оставлять на контейнерных площадках. Мы видим, что жители охотно участвуют и ждут продолжения, а значит, движемся в правильном направлении», — отметил вице-премьер региона Роман Габдрахманов.