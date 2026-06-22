Жители Ижевска сдали на переработку более 60 тонн автомобильных шин

Более 60 тонн автомобильных шин было сдано на переработку жителями Ижевска во время тематической акции, продлившейся с 8 по 10 июня, сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
В акции приняли участие свыше тысячи человек. Они сдали, например, легковые и велосипедные, шипованные и крашеные шины. Собранные отходы отправили на завод в Нижнекамск. Там из них сделают новую продукцию — от резиновой крошки до моторного топлива.
«Такого формата мероприятия — не просто сбор отходов, а шаг к формированию новой экологической привычки. Люди начинают понимать: шины нельзя бросать в лесу или оставлять на контейнерных площадках. Мы видим, что жители охотно участвуют и ждут продолжения, а значит, движемся в правильном направлении», — отметил вице-премьер региона Роман Габдрахманов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.