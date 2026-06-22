Новочеркасский завод геосинтетики планируют открыть в 2030 году

Предприятие будет выпускать импортозамещающую продукцию: габионно-сетчатые конструкции — объёмные сооружения в виде сетки, заполненной камнем, — сетки двойного кручения, профилированные, гладкие и текстурированные геомембраны на основе полимеров для гидроизоляции в строительстве, ландшафтном дизайне и землеустройстве, а также геополотна тканого и нетканого типов.