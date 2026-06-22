Коми-пермяцкая плясовая песня стала частью всероссийского фолк-проекта

В период с 10 июня по 27 июля каждую неделю будут выходить по одному синглу проекта. Все восемь треков опубликуют на всех музыкальных стримингах и собраны в отдельный плейлист. Проект стартовал 10 июня с выхода совместного трека и клипа «Веснянка» артистов из Липецка и Санкт-Петербурга MATANYA и Oligarkh.