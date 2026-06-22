Имена фронтовиков из Хабаровского края возвращают из забвения

Рабочая группа по увековечению памяти погибших при защите Отечества, действующая при правительстве Хабаровского края, восстанавливает имена участников Великой Отечественной войны, а также корректирует написание нанесённых на пилоны мемориала «Вечный огонь» фамилий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Решением рабочей группы, ответственной за внесение имен в Книгу памяти и на пилоны мемориала «Вечный огонь» на площади Славы краевой столицы, к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны в Хабаровском крае увековечили имена 92 сражавшихся за Родину земляков. Впервые за прошедшие годы имена 54 воинов официально вернулись из забвения; исправят ошибки в написании 360 фамилий.
Сейчас на пилонах мемориала «Вечный огонь» высечено 50 033 имени защитников Отечества из Хабаровского края.
В работе помогают родственники ветеранов. Источниками ценных сведений становятся семейные архивы, фотоальбомы, награды фронтовиков и извещения о гибели.
На краевом уровне впервые увековечили имя фронтовика Собко Филиппа Венедиктовича. Фронтовые и биографические судьбы четырех участников войны дополнены сведениями с приложением хранящихся в семьях фотографий, извещений о гибели, наград.
Рабочая группа продолжает ревизию имен на пилонах Мемориала на площади Славы. Цель работы: исключение ошибочного написания фамилий погибших на фронтах Великой Отечественной войны и внесение имен. В прошлом году на главном мемориале края впервые увековечили 2 712 имен.
Особое внимание рабочая группа уделила восстановлению памяти о бойцах 205-й стрелковой дивизии, сформированной в Хабаровске, и 422-й стрелковой дивизии (позже ставшей 81-й гвардейской) из Бикина. Члены регионального отделения Поискового движения России совместно с Центральным архивом Министерства обороны России работают над полным поименным списком 205-й дивизии, которая в июле 1942 года отправилась под Сталинград. Там почти 12 тысяч дальневосточников 32 дня сдерживали натиск немецких танков, и из окружения вышли лишь около 600 человек. Долгое время этот подвиг оставался малоизвестным, но теперь для героев создадут отдельную электронную страницу в Книге памяти, как и для 88-й отдельной стрелковой бригады.
Интернациональное воинское соединение с местом базирования в с. Вятское Хабаровского района в следующем году будет отмечать 85-летие создания. На заседании состоялось обсуждение подготовки к юбилейной дате. Также был рассмотрен вопрос оказания помощи 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознамённой, орденов Суворова и Жукова бригаде в г. Бикине в ремонте Музея боевой славы. Данное воинское соединение ведет летопись с марта 1942 года и широко известно как 422-я стрелковая — 81-й гвардейская стрелковая дивизия. Сегодня ее бойцы и офицеры выполняют боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции.
— Сохранение исторической памяти — это не просто дань уважения прошлому, это фундамент будущего. Мы обязаны передать нашим детям и внукам живую историю подвига, мужества и самоотверженности защитников Отечества. Только так мы можем воспитать истинных патриотов и граждан, гордящихся своей Родиной и ее великой историей, — заключила начальник главного управления социального развития Губернатора и Правительства края Наталия Гребенюк.