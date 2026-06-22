В Ростовской области оштрафовали серых возчиков на 136 тысяч рублей

Рейдовые мероприятия по противодействию нелегальным перевозчикам и нарушениям в сфере обращения с отходами проводятся в регионе с марта 2025 года. За период с марта по апрель того же года состоялось пять совместных рейдов, в ходе которых сотрудники МВД возбудили 73 административных дела — за нарушение требований охраны окружающей среды при транспортировке, обработке и утилизации отходов, а также за несанкционированную выгрузку мусора. Наибольшее число нарушений тогда зафиксировали в Ростове-на-Дону (18), Аксайском районе (17) и Таганроге (6).