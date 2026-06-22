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Опубликовано видео с открытия скейт-парка на Стрелке

По словам организатора Ильи Корпачева, скейтборд — это про бунтарство и драйв.

Вчера, 21 июня, в Международный день скейтбординга, на Стрелке состоялось торжественное открытие современного скейт-парка. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Пари Фест» в Нижнем Новгороде.

Сам экстрим-парк совместил в себе сложные трассы и отсылки к знакомым местам. Среди них колоритные нижегородские дворы, брусчатка и даже легендарная «пирамидка».

По словам организатора Ильи Корпачева, скейтборд — это про бунтарство и драйв. Кроме того, он отмечает, что Нижнему Новгороду очень не хватало такой молодежной площадки для активного времяпрепровождения. Пространство будет работать все лето.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как города и села Нижегородской области меняются благодаря нацпроекту.