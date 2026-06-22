Хабаровский край почтил память павших в годы войны

В Хабаровском крае заседание президиума регионального правительства началось с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что советский народ, включая дальневосточников, принял на себя самый тяжёлый удар и смог выстоять в борьбе с нацистской Германией.
По его словам, память о подвиге поколения победителей остаётся нравственным ориентиром и сегодня, а борьба с идеологией нацизма продолжается в современных условиях.
После минуты молчания участники заседания почтили память погибших защитников Отечества и ушедших из жизни ветеранов.
Отдельные памятные мероприятия прошли в Хабаровске: к Вечному огню мемориала Славы возложили венок и цветы в рамках Дня памяти и скорби.
Кроме того, в рамках международной акции «Огненные картины войны» на площади «Город воинской славы» из 10 тысяч свечей выложили изображение самолёта Ил-4 — символа эскадрильи «Дальневосточный чекист». Акцию организовали «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия».