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Хабаровский край почтил память павших в годы войны

Заседание правительства началось с минуты молчания.

В Хабаровском крае заседание президиума регионального правительства началось с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что советский народ, включая дальневосточников, принял на себя самый тяжёлый удар и смог выстоять в борьбе с нацистской Германией.

По его словам, память о подвиге поколения победителей остаётся нравственным ориентиром и сегодня, а борьба с идеологией нацизма продолжается в современных условиях.

После минуты молчания участники заседания почтили память погибших защитников Отечества и ушедших из жизни ветеранов.

Отдельные памятные мероприятия прошли в Хабаровске: к Вечному огню мемориала Славы возложили венок и цветы в рамках Дня памяти и скорби.

Кроме того, в рамках международной акции «Огненные картины войны» на площади «Город воинской славы» из 10 тысяч свечей выложили изображение самолёта Ил-4 — символа эскадрильи «Дальневосточный чекист». Акцию организовали «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия».

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