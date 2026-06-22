Красноярцам напомнили правила безопасности при катании на сапбордах

Перед выходом на воду специалисты рекомендуют проверить исправность доски, обязательно надеть спасательный жилет и использовать страховочный лиш. Не следует отправляться на прогулку в сильный ветер, шторм, туман или в темное время суток. Также запрещено управлять сапбордом в состоянии алкогольного опьянения.