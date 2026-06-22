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Красноярцам напомнили правила безопасности при катании на сапбордах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следственный комитет России напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха на воде и использования сапбордов. В ведомстве отмечают, что причиной большинства происшествий становятся невнимательность и пренебрежение элементарными правилами.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следственный комитет России напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха на воде и использования сапбордов. В ведомстве отмечают, что причиной большинства происшествий становятся невнимательность и пренебрежение элементарными правилами.

Перед выходом на воду специалисты рекомендуют проверить исправность доски, обязательно надеть спасательный жилет и использовать страховочный лиш. Не следует отправляться на прогулку в сильный ветер, шторм, туман или в темное время суток. Также запрещено управлять сапбордом в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание необходимо уделять маршруту. Владельцам сапбордов советуют избегать зон судового хода, а также не приближаться к причалам и другим плавсредствам.

Для детей также действуют ограничения. Использовать сапборд рекомендуется с 10 лет и только при уверенных навыках плавания.

Кроме того, перед прогулкой на воде важно сообщить близким о предполагаемом маршруте и времени возвращения.

В Следственном комитете подчеркнули, что соблюдение простых правил безопасности помогает избежать несчастных случаев и сохранить жизнь и здоровье отдыхающих.