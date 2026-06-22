Бывший зампрокурора возглавил липецкое управление Судебного департамента

Павел Коростелев родился в 1974 году. Получил высшее юридическое образование. Службу в органах прокуратуры проходил с 1999 года. Почти вся его карьера строилась в Липецкой области, где он занимал должности помощника прокурора Становлянского района, зампрокурора Чаплыгинского района, прокурора Измалковского района и Октябрьского района Липецка, заместителя прокурора Липецкой области. В октябре 2016 года господин Коростелев стал зампрокурора Ивановской области, где работал до назначения в УСД.