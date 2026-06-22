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На стройке в Петербурге выявили 15 иностранных работников без разрешений

В Санкт-Петербурге сотрудники миграционной службы совместно со спецполком ГУ МВД провели проверку на строительной площадке жилого комплекса на Полюстровском проспекте. Целью рейда стало выявление нарушений миграционного законодательства среди работников.

Источник: Коммерсантъ

В ходе проверки правоохранители установили личности 63 иностранных граждан. У 15 из них отсутствовали необходимые разрешительные документы для трудовой деятельности. Нарушителей доставили в отдел полиции и составили административные материалы.

Как сообщили в региональном главке МВД, часть рабочих добровольно взаимодействовала с сотрудниками, тогда как некоторые пытались скрыться на территории стройплощадки — в технических помещениях, подвалах и других труднодоступных местах. Однако завершить проверку без установления личности никому не удалось.

В отношении выявленных нарушителей предусмотрены штрафы и последующее административное выдворение за пределы России.

Проверка также коснется работодателя. За незаконное привлечение иностранных граждан к работе компании может грозить административная ответственность, включая штрафы для юридических лиц до 800 тыс. рублей.