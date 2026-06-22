На стройке в Петербурге выявили 15 иностранных работников без разрешений

Как сообщили в региональном главке МВД, часть рабочих добровольно взаимодействовала с сотрудниками, тогда как некоторые пытались скрыться на территории стройплощадки — в технических помещениях, подвалах и других труднодоступных местах. Однако завершить проверку без установления личности никому не удалось.