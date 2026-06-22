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Телевидение отключат в Новохоперском районе Воронежской области 25 июня

Неудобства связаны с запланированными работами на передающих станциях.

Источник: АиФ Воронеж

Телевидение отключат в Новохоперском районе Воронежской области 25 июня, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиосигнала продлятся с 10:00 до 16:00. Неудобства связаны с запланированными работами на передающих станциях.

Под отключение подпадают бесплатные цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, транслирующие каналы СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», «МузТВ», Первый канал, «Россия-1», «Россия 24», НТВ, «Матч ТВ», Пятый канал, «Россия Культура», «Карусель», «ТВ Центр», ОТР и несколько радиостанций.