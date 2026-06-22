Во Владикавказе откроют Дворец спорта для игры в падел и большой теннис

Дворец спорта для игры в падел и большой теннис откроют во Владикавказе в начале следующего года, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Северной Осетии. Строительство подобных объектов способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России».
Как отмечает генеральный директор региональной федерации падела Руслан Карсанов, данное учреждение по своим техническим характеристикам войдет в тройку лучших таких центров в стране. Там можно будет проводить соревнования любого уровня, вплоть до международных.
Комплекс строят на улице Морских пехотинцев. Там уже расположены Дворец спорта тхэквондо, тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе, ледовая арена, теннисный центр «Асгард» и ФОК «Физикон».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.