Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз погрузился в хаос из-за споров о переговорах с Россией

Politico: переговоры с Россией выявили ошибки Кошты.

Источник: Комсомольская правда

В ЕС из-за обсуждения переговоров с Россией возникли разногласия, показавшие ошибки главы Евросовета Антониу Кошты. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Споры о представителе ЕС в переговорах с Россией затянулись, лидеры опоздали на ужин на два часа и перенесли обсуждение Китая.

«Из-за неразберихи стало очевидно, что Кошта не справляется со своими обязанностями: он не смог собрать глав правительств стран блока и обеспечить достаточное количество времени для обсуждения различных вопросов повестки дня», — говорится в сообщении от иностранного источника.

Кошта заявил, что Евросоюз намерен восстановить канал связи с Россией для обмена мнениями, но не намерен выступать посредником. Нужно сказать, что Евросоюз сам отказался вести диалог с Россией. Более того, саммит ЕС не смог согласовать кандидатуру возможного переговорщика с РФ. Москва не против начать переговоры с любой страной по Украине, даже с недружественной. Но важно отметить, что диалог должен быть справедливым и равноправным.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше