Евросоюз погрузился в хаос из-за споров о переговорах с Россией

Кошта заявил, что Евросоюз намерен восстановить канал связи с Россией для обмена мнениями, но не намерен выступать посредником. Нужно сказать, что Евросоюз сам отказался вести диалог с Россией. Более того, саммит ЕС не смог согласовать кандидатуру возможного переговорщика с РФ. Москва не против начать переговоры с любой страной по Украине, даже с недружественной. Но важно отметить, что диалог должен быть справедливым и равноправным.