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На подходах к Крымскому мосту скопились более 600 машин

На Крымском мосту на время его закрытия образовались очереди на ручной досмотр. По данным информационного центра моста, со стороны Тамани ожидают проезда 250 машин, со стороны Керчи — еще 380. Время ожидания составляет более часа.

На Крымском мосту на время его закрытия образовались очереди на ручной досмотр. По данным информационного центра моста, со стороны Тамани ожидают проезда 250 машин, со стороны Керчи — еще 380. Время ожидания составляет более часа.

Сегодня утром Крымский мост закрыли для движения автотранспорта. С чем связаны ограничения, не уточняется. Минобороны РФ сообщало о сбитых над Крымом ночью беспилотниках.

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