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Красноярский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Большого шлема»

Красноярский спортсмен Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль турнира «Большого шлема» по дзюдо в Монголии.

Красноярский спортсмен Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль турнира серии «Большой шлем» по дзюдо в Монголии. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

Абдулаев представляет красноярскую Академию борьбы имени Дмитрия Миндиашвили. Он выступал в весовой категории до 66 кг, где за медали боролись 32 дзюдоиста из 24 стран.

В финале Абдулаев уступил действующему чемпиону мира Такеши Такеоке и стал серебряным призером турнира. По словам спортсмена, в его весовой категории в Улан-Батор приехали почти все представители мирового топ-10. После турнира Абдулаев должен подняться на второе место в рейтинге.

Соревнования стали частью отбора на Олимпийские игры 2028 года. В турнире участвовали более 400 спортсменов из 58 стран.