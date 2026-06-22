Красноярский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Большого шлема»

В финале Абдулаев уступил действующему чемпиону мира Такеши Такеоке и стал серебряным призером турнира. По словам спортсмена, в его весовой категории в Улан-Батор приехали почти все представители мирового топ-10. После турнира Абдулаев должен подняться на второе место в рейтинге.