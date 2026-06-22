Красноярский дзюдоист завоевал серебро на турнире «Большого шлема»

Красноярский спортсмен Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль турнира серии «Большой шлем» по дзюдо в Монголии. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Абдулаев представляет красноярскую Академию борьбы имени Дмитрия Миндиашвили. Он выступал в весовой категории до 66 кг, где за медали боролись 32 дзюдоиста из 24 стран.
В финале Абдулаев уступил действующему чемпиону мира Такеши Такеоке и стал серебряным призером турнира. По словам спортсмена, в его весовой категории в Улан-Батор приехали почти все представители мирового топ-10. После турнира Абдулаев должен подняться на второе место в рейтинге.
Соревнования стали частью отбора на Олимпийские игры 2028 года. В турнире участвовали более 400 спортсменов из 58 стран.