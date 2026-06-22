Новый торговый объект построят в Орле на улице Ливенской

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что на третий квартал 2026-го в Орле запланирован ввод в эксплуатацию ЖК на улице Космонавтов — на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов. Проект включает возведение одного 17-этажного многоквартирного дома. На реализацию проекта направлено около 650 млн руб.