В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют мост через озеро Мылка за 109 млн

Мост был построен ещё в 1982 году и за последние годы заметно износился. По данным краевого минтранса, к ремонту подрядчик приступил после обращений жителей. Сейчас на объекте уже выполнена часть подготовительных работ: обновлены металлические конструкции, демонтированы старые элементы ограждения, ведётся устройство новых защитных блоков.