В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют мост через озеро Мылка за 109 млн

В Комсомольске-на-Амуре продолжается ремонт моста через озеро Мылка. Объект обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным, и региональных программ развития дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мост был построен ещё в 1982 году и за последние годы заметно износился. По данным краевого минтранса, к ремонту подрядчик приступил после обращений жителей. Сейчас на объекте уже выполнена часть подготовительных работ: обновлены металлические конструкции, демонтированы старые элементы ограждения, ведётся устройство новых защитных блоков.
Впереди — основной этап ремонта: укрепление конструкций, замена деформационных швов, обновление покрытия и установка новых дорожных знаков. Также планируется восстановление отдельных элементов мостового полотна.
Параллельно ведётся ремонт участка трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино» на подходах к Комсомольску-на-Амуре. Здесь уже сняли старое покрытие, далее подрядчик займётся восстановлением основания дороги, устранением повреждений и укладкой новых слоёв асфальта.
Стоимость ремонта моста составляет 109 млн рублей. Общий объём работ на прилегающем дорожном участке — более 398 млн рублей.