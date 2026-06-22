Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 22 июня

В Воронеже продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Коммунальшики готовят теплоцентрали и котельные к осенне-зимним холодам. Работы по ремонту и профилактике ведут во всех районах города. Подключать водонагреватели с 22 июня придется жителям более двух сотен домов. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на этой неделе.