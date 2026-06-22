Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 22 июня

В Воронеже продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Коммунальшики готовят теплоцентрали и котельные к осенне-зимним холодам. Работы по ремонту и профилактике ведут во всех районах города. Подключать водонагреватели с 22 июня придется жителям более двух сотен домов. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на этой неделе.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.
С 23 июня по 06 июля.
п. Серафимовича, 14.
С 25 июня по 7 июля.
ул. Землячки, 33а кв. 1, 33б кв. 1, кв. 3, 35а кв. 1, 37, 37а, 43;
ул. Артамонова, 28/1.
С 26 июня по 8 июля.
ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в;
ул. Лесной массив, 6.