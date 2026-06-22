В Москве начались резервные дни основного периода ЕГЭ

«В резервные дни ЕГЭ сдадут более 17 тысяч человек. Среди них будут одиннадцатиклассники, которые не смогли сдать ЕГЭ по причине участия в спортивных состязаниях или конкурсах, ранее не завершили какой-либо экзамен по уважительной причине или получили неудовлетворительный результат на обязательном экзамене по русскому языку или математике. Также в резервные дни ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет», — отметили в пресс-службе ведомства.