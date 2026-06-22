В Москве начались резервные дни основного периода ЕГЭ

Столичные одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода. На экзамены в этот период зарегистрировались свыше 17 тысяч человек. Они напишут ЕГЭ до 9 июля включительно. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.
«В резервные дни ЕГЭ сдадут более 17 тысяч человек. Среди них будут одиннадцатиклассники, которые не смогли сдать ЕГЭ по причине участия в спортивных состязаниях или конкурсах, ранее не завершили какой-либо экзамен по уважительной причине или получили неудовлетворительный результат на обязательном экзамене по русскому языку или математике. Также в резервные дни ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет», — отметили в пресс-службе ведомства.
22 июня экзаменуемые сдали ЕГЭ по русскому языку, физике, литературе, информатике, химии, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам. 23 июня проходит ЕГЭ по математике профильного и базового уровней, обществознанию, истории, биологии, географии и иностранным языкам (устная часть). 24 и 25 июня состоится экзамен по всем общеобразовательным предметам.
8 и 9 июля — дополнительные дни проведения экзамена, в которые можно пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Для этого нужно воспользоваться услугой «Повторный допуск участников ГИА к сдаче экзаменов» в разделе каталога услуг «Образование» на портале mos.ru. Дополнительные дни утверждены в соответствии с посланием Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации.
В резервные дни в столице организовали более 200 пунктов проведения экзамена. Результаты ЕГЭ, которые пройдут с 22 по 25 июня, станут известны не позднее 2 июля. Узнать баллы за экзамены, сданные 8 и 9 июля, участники смогут до 17 июля. Итоги можно узнать на портале mos.ru или в своей школе.
В этом году на участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 93 тысяч человек, из них свыше 72 тысяч — выпускники 11-х классов текущего года. Чтобы получить аттестат, школьникам нужно сдать два обязательных предмета: русский язык и математику. Предметы по выбору необходимы для поступления в вузы.
Подробнее о государственной итоговой аттестации можно узнать на сайте Регионального центра обработки информации Москвы или по телефону: +7 499 653-94-50.